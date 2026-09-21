الجناح الإيطالي في «ويتيكس» يعرض ابتكارات 45 شركة

رسخت الوكالة التجارية الإيطالية ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، على مدى أكثر من 15 عاماً، شراكةً وطيدة أسهمت في وصول الابتكارات الإيطالية إلى الشرق الأوسط، في وقت وصل عدد الشركات الإيطالية في السوق الإماراتية إلى أكثر من 600 شركة، ما يؤكد استمرار ثقة الشركات الإيطالية بالسوق، وقدرتها على الاستجابة للتغيرات وتطور الاحتياجات.

وأفاد بيان أمس بأن هذه الشراكة تتجدد خلال «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر في دبي، حيث يحتضن الجناح الإيطالي المشارك في المعرض ابتكارات أكثر من 45 شركة عالمية وشركات ناشئة، ويمتد على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، ليقدم صورةً متكاملةً عن التأثير الكبير لعلامة «صُنع في إيطاليا» في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي، والتقنيات البيئية، والأنظمة الكهربائية، والطاقة الشمسية والمتجددة، والاستدامة والابتكار.

وبحسب «ديوا»، تتولّى الوكالة التجارية الإيطالية (ITA) تنظيم الجناح بصفتها الجهة الحكومية الإيطالية المعنية بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية، والترويج للاستثمار داخل جمهورية إيطاليا.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «تجمع دولة الإمارات وإيطاليا شراكة استراتيجية متينة، تقوم على رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار والاستدامة، ودفع التحول نحو اقتصاد أخضر أكثر تنافسية ومرونة. ونعتزّ بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في (ويتيكس)، وما تقدمه من خبرات هندسية وتقنيات متقدمة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات البيئية والاقتصاد الدائري».

بدوره، قال سفير إيطاليا لدى الدولة، لورينزو فانارا: «تؤكد مشاركة إيطاليا في (ويتيكس 2026) التزامنا بتوطيد التعاون بين البلدين، وخلق فرص جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة».

من جهته، قال المفوض التجاري الإيطالي - مكتب الوكالة التجارية الإيطالية في دبي، فاليريو سولداني: «يجدد معرض (ويتيكس) أهميته بصفته نقطة انطلاق مهمة للشركات الإيطالية الساعية إلى ترسيخ حضورها في دولة الإمارات، وإيجاد فرص تجارية وصناعية جديدة».

سعيد محمد الطاير:

• نعتزّ بالحضور المتواصل للشركات الإيطالية في «ويتيكس»، وما تقدمه من خبرات هندسية.