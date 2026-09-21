«كهرباء الإمارات» تتوقَّع خفض الانبعاثات 45%

شاركت شركة مياه وكهرباء الإمارات دول العالم احتفالها بـ«يوم الانبعاثات الصفرية»، من خلال استعراض رؤيتها طويلة الأمد لتطوير أنظمة مياه وكهرباء صديقة للبيئة ذات كفاءة عالية وبحجم أكبر، وفقاً للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه حتى الآن.

ويحتفل العالم بـ«يوم الانبعاثات الصفرية» في 21 سبتمبر من كل عام، بدعوة الأفراد والمؤسسات إلى تخصيص هذا اليوم للحدّ من الانبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعمل «مياه وكهرباء الإمارات» على ترسيخ هذا التوجه بشكل مستمر، من خلال الخطط المستقبليّة، وتطوير محطات لإنتاج الطاقة المتجددة والمياه منخفضة الكربون.

وأفادت الشركة بأن التقارير الأخيرة لها بشأن تخطيط أنظمة المياه والكهرباء، تتوقع أن ينخفض إجمالي انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج الكهرباء والمياه أكثر من 45%، ليصبح الإجمالي نحو 23 مليون طن عام 2035، مقارنة بـ42 مليون طن عام 2019، ومن المتوقع تحقيق هذا الانخفاض رغم التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب السنوي على الكهرباء نحو 70% خلال السنوات 2026 إلى 2033.

وقال الرئيس التنفيذي للأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، محمد المرزوقي: «يضمن التخطيط الاستراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات توسعة نطاق البنية التحتية للمياه والطاقة بشكل ملموس، لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، بالتزامن مع تحقيق انخفاض كبير في إجمالي انبعاثات الكربون».

وأضاف: «تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات بصورة فعّالة على تأمين القدرات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق، وبطاريات تخزين الطاقة، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، على نحو يُسهم بشكل أساسي في خفض اعتماد نظام الطاقة على محطات التوليد الحراريّة الغازيّة.

ومن خلال هذا الانتقال، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تمكين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من تأسيس نظام متنوّع، ومرن، ومنخفض الكربون، يضمن سلاسة تلبية الطلب المتزايد، وتعزيز أمن المياه والطاقة».

يُشار إلى أنّ التوسّع غير المسبوق في قدرات الطاقة المتجددة والانتقال إلى تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، يمثلان أبرز العوامل الرئيسة لهذا الانخفاض في الانبعاثات، حيث تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تعزيز توسعة نطاق قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي لتصل إلى 14 غيغاواط بحلول 2030، وأن تتجاوز 35 غيغاواط بحلول 2035، مدعومة بنحو 15 غيغاواط من قدرات بطاريات تخزين الطاقة.

أما فيما يتعلق بإنتاج المياه، فمن المتوقع أن تُسهم محفظة شركة مياه وكهرباء الإمارات من مشاريع التناضح العكسي التابعة للشركة في توفير أكثر من 95% من إجمالي إنتاج المياه بحلول 2035، بما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير.

• «يوم الانبعاثات الصفرية» يصادف 21 سبتمبر، ويدعو للحدّ من الانبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة.