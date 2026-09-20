غرفة أم القيوين تستقبل وفد رائدات أعمال صينياً

استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.

وأكدت الغرفة أن الزيارة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها الإمارة، ودعم بناء شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.