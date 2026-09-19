برنامج تدريب الجيل القادم بالشركات العائلية يستقطب 22 مشاركاً

اختتم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أمس، الدورة الثالثة من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية، الذي يهدف إلى إعداد الجيل المقبل في الشركات العائلية لقيادة مسيرة النمو، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العملية في القيادة والحوكمة وإدارة الأعمال، بما يعزز استدامة الشركات العائلية على المدى الطويل.

وأفادت غرف دبي في بيان، بأن الدورة الثالثة استقطبت مجموعة ضمت 22 مشاركاً من الجيل القادم في الشركات العائلية، واعتمد البرنامج نهجاً تطبيقياً مبتكراً، جمع بين النقاشات التفاعلية، ومحاكاة الأدوار، والتقييمات العملية، ودراسات الحالة المستندة إلى تجارب واقعية، بما عزز تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، ومكّنهم من توظيف المفاهيم الرئيسة في التعامل مع التحديات واستثمار الفرص التي تواجه الشركات العائلية.

ومن خلال منهاج متكامل وشامل، يغطي البرنامج العديد من المجالات الحيوية والأساسية لتحقيق النجاح المستدام، بما في ذلك أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، والاضطلاع بدور فعّال كعضو في مجلس الإدارة، وريادة الأعمال واتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب مهارات التواصل الفعّالة وحل النزاعات. وأسهمت الجلسات التي قدمها خبراء متخصصون، والسيناريوهات المستوحاة من واقع الأعمال، والأدوات العملية، في ربط المعارف والمهارات المكتسبة بالمسؤوليات المهنية للمشاركين.

ومع ختام البرنامج، اكتسب المشاركون مجموعة من القدرات العملية التي تمكّنهم من تحقيق التوازن بين مصالح العائلة والأعمال والملكية. كما عزز البرنامج فهمهم لمبادئ الحوكمة، ودور مجالس الإدارة في دعم النمو، وتطبيق أنظمة عادلة وفعّالة في مجالات القيادة والتوظيف والمساءلة.

واستعرض البرنامج أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال في المنطقة، وأسهم في تعزيز القدرات القيادية الشخصية والرؤية المهنية للمشاركين.