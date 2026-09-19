«هانوها» الكورية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

أعلنت مجموعة «هانوها المالية» الكورية الجنوبية، أمس، توسيع تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين كوريا الجنوبية وأبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية. وأكدت كل من شركة «هانوها لايف»، و«هانوها للتأمين العام»، و«هانوها للاستثمار والأوراق المالية»، و«هانوها لإدارة الأصول»، توسيع التعاون مع منظومة أبوظبي المالية، وذلك عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيؤول».