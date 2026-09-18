اتفاقية لتطوير المحتوى والترويج لعجمان

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية الإعلام السياحي، لتطوير المحتوى المتخصص الذي يبرز المقومات السياحية والثقافية والتراثية لإمارة عجمان.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام، محمود خليل الهاشمي: «تعكس هذه المذكرة التزام الدائرة ببناء شراكات مؤسسية تُترجم رؤيتنا في تعزيز مكانة عجمان وجهةً سياحيةً وثقافيةً على الخريطة العالمية».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، حسين المناعي: «تُمثّل المذكرة خطوة مهمة على طريق تفعيل دور الإعلام السياحي المتخصص في إبراز مقومات دولة الإمارات السياحية والثقافية أمام العالم».