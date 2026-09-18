«نخيل» ترسي عقد إنشاءات «باي غروف ريزيدنسز» على «ميتاك»

أعلنت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد إنشاءات رئيس بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم على «شركة ميتاك للمقاولات العامة»، لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي.

ويشمل العقد بناء 537 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، موزعة على سبعة مبانٍ سكنية. وتشمل المرحلة الأولى إنشاء أربعة مبانٍ تضم 296 وحدة، بينما تتألف المرحلة الثالثة من ثلاثة مبانٍ تضم 241 وحدة، في ما من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسة في أواخر عام 2028.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يؤكد بيع جميع وحدات (باي غروف ريزيدنسز) حجم الطلب على المساكن عالية الجودة المطلة على الواجهة البحرية في دبي. ومع إرساء عقد الإنشاءات الجديد بقيمة تتجاوز 800 مليون درهم، ينتقل المجمع إلى المرحلة التالية من التنفيذ، ما يضيف خطوة مهمة أخرى إلى مسيرة تطوير (جزر دبي)».

وأضاف: «نركز بشكل رئيس على تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الانضباط والجودة، سعياً منا لتطوير أماكن تدعم النمو طويل الأجل لدبي وتوفر نمط حياة مميزاً على الواجهة البحرية».

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ«ميتاك للمقاولات العامة»، محمد صادق عبدالله: «يسرنا أن يقع اختيار (نخيل) علينا لتنفيذ المرحلتين الأولى والثالثة من مجمّع (باي غروف ريزيدنسز) السكني. وقد بدأنا بالفعل حشد فرق العمل اللازمة للمشروع، ونركز طوال مراحل التنفيذ على تطبيق معايير صارمة للسلامة والجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الفنية في المشروع والإسهام في التقدم المتواصل ضمن جهود تطوير (جزر دبي)».