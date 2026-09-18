«دناتا» تدمج شركتي «ترافيل باغ» و«إيماجين كروزينغ»

أعلنت مجموعة «دناتا للسفريات»، أمس، عن دمج شركتي «ترافيل باغ» و«إيماجين كروزينغ» التابعتين لها في خطوة تستهدف تعزيز محفظتها لخدمات السفر في المملكة المتحدة، وتأسيس منصة كبرى تتمتع بآفاق قوية للنمو المستقبلي من خلال تعزيز النطاق التشغيلي، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة العمليات. وتجمع هذه الخطوة بين اثنتين من علامات المجموعة التجارية، وتتمتعان بمزايا وقدرات تكاملية واسعة، حيث تعد «ترافيل باغ» إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم برامج السفر والعطلات في المملكة المتحدة، بينما تعد شركة «إيماجين كروزينغ» مزوداً عالمياً لعطلات الرحلات البحرية. وأفادت «دناتا» في بيان، بأن عملية الدمج ستسهم في توسيع نطاق الخدمات المتاحة للمتعاملين وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من تجارب السفر، تجمع بين عروض «إيماجين كروزينغ» لرحلات العطلات البحرية وبرامج العطلات التي تشتهر بها «ترافيل باغ»، كما سيحظى متعاملو «ترافيل باغ» بإمكانية الاستفادة من خدمات فريق «الكونسيرج» (الدعم المتخصص) التابع لـ«إيماجين كروزينغ» طوال مراحل الحجز والسفر. وتمنح هذه الخطوة «إيماجين كروزينغ» أول حضور فعلي لها في الأسواق عبر المتاجر التقليدية من خلال شبكة «ترافيل باغ» التي تضم سبعة متاجر في المملكة المتحدة، حيث ستحمل هذه المتاجر العلامتين التجاريتين معاً، ما يتيح للمتعاملين الوصول إلى منتجات وخبرات كلتا العلامتين من خلال شبكة بيع واحدة. وستواصل كلتا العلامتين التجاريتين العمل تحت اسميهما الحاليين، مع الحفاظ على فرقهما القائمة وعروضهما.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا للسفريات»، جون بيفان: «تتماشى عملية الدمج مع استراتيجيتنا الرامية للاستثمار في علامات تجارية متخصصة ورائدة وتمكينها من تحقيق إنجازات أكبر من خلال العمل المشترك، مقارنة بما يمكن تحقيقه بشكل مستقل، حيث يتيح لنا تعزيز التعاون عبر محفظة أعمالنا، تقديم قيمة أكبر للمتعاملين وترسيخ مكانتنا السوقية على المدى الطويل».

وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل سنواصل تحديد الفرص التي تتيح لأعمالنا تحقيق كامل إمكاناتها عبر عملياتنا العالمية».