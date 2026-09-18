1000 شركة صينية مسجلة في «دبي للسلع» بنمو سنوي 9.4 %

سجل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً بنسبة 9.4% في مجتمع أعماله من الشركات الصينية، خلال الـ12 شهراً الماضية، في وقت اختتم جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في شنغهاي ووشي وشيآن، والتي ركزت على دعم المرحلة المقبلة من علاقات التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والصين. وأفاد المركز في بيان، بأنه يضم حالياً أكثر من 1000 شركة صينية، يعمل ما يزيد على 60% منها في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات والتكنولوجيا والاتصالات.

وقال إن اختيار شنغهاي ووشي وشيآن، كمحطات لجولته الدولية الأحدث، يأتي لما تتمتع به المدن الثلاث من ثقل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطاقة والتطور الصناعي، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تمت خلال الجولة أتاحت للشركات الصينية التعرف إلى فرص تأسيس أعمال دولية والتوسع انطلاقاً من دبي، لاسيما في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتأتي الجولة في وقت سجلت فيه التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 111.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 24.5% على أساس سنوي، كما اتسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة الصناعية المتقدمة، إلى جانب أنشطة التجارة التقليدية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «بلغت التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية في 2025، ويظهر أثر هذا الأداء بوضوح في عدد الشركات الصينية التي تتخذ من دبي قاعدة لممارسة أعمالها وتوسعها الدولي». وأضاف: «يعمل أكثر من 60% من الشركات الصينية المسجلة بالمركز، في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات المتقدمة والتكنولوجيا، ولهذا اخترنا شنغهاي ووشي وشيآن، وهي ثلاث مدن تتمتع بنقاط قوة واضحة في هذه القطاعات وتتصل مباشرة بالمنظومات المتخصصة التي نعمل على تطويرها في دبي».