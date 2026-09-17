80 وجهة إضافية في آسيا وأستراليا وأوروبا

كشفت «فلاي دبي» عن اتفاقيات جديدة للربط الجوي مع الخطوط الجوية الهندية، والخطوط الجوية الأوزبكية، ما يوسع شبكتها العالمية لتشمل وجهات في آسيا وأستراليا وأوروبا. وذكرت الناقلة أن هذه الشراكات توفر لمسافريها إمكانية السفر إلى أكثر من 80 وجهة إضافية عبر شبكات الشركاء، وفي الوقت نفسه، تتيح لمتعاملي الخطوط الهندية والخطوط الأوزبكية خيارات ربط مريحة إلى وجهات رئيسة ضمن شبكة «فلاي دبي» عبر دبي، مع ميزة السفر بتذكرة واحدة مع الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.

ومع هذه الاتفاقيات الجديدة، أصبحت شبكة الربط الجوي لـ«فلاي دبي» تضم 46 اتفاقية شراكة، تخدم 300 وجهة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «تعد شراكاتنا الجديدة مع الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية الأوزبكية، خطوة مهمة في استراتيجية توسيع شبكة (فلاي دبي)، حيث توفر لمسافرينا خيارات أوسع عند السفر عبر دبي، وتتيح لنا الوصول إلى أسواق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا، بينما توفر الخطوط الأوزبكية ربطاً بأسواق حيوية في آسيا الوسطى وروسيا وأوروبا»

وأوضح أنه من خلال الشراكة مع الخطوط الجوية الهندية، سيتمكن متعاملو «فلاي دبي» من الوصول إلى وجهات هندية رئيسة، تشمل بنغالور وتشيناي وشانديغار وغوا، وجايبور وبوني وفاراناسي، إضافة إلى وجهات دولية تشمل بالي، وهو تشي منه وهونغ كونغ وكوالالمبور، وموريشيوس وملبورن، وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو. وفي الوقت نفسه، ستوفر الخطوط الأوزبكية رحلات ربط للمسافرين عبر طشقند إلى مدن مثل إيركوتسك وكراسنويارسك وموسكو، وإلى بوابات أوروبية رئيسة تشمل فرانكفورت ولندن وميلانو وميونيخ وباريس وروما، فضلاً عن وجهات أوزبكية مثل بخارى وفرغانة وأورجينتش.