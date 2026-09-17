«الاتحاد للطيران» و«سويس بورت» توسعان شراكتهما لتشمل 40 مطاراً

وقعت شركتا «الاتحاد للطيران» و«سويس بورت» لخدمات الطيران، مذكرة تفاهم خلال سوق السفر العربي، لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية، ليرتفع بذلك نطاق تقديم الخدمات من 30 إلى 40 مطاراً تتوزع عبر إفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية، والشرق الأوسط، وآسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في «الاتحاد للطيران»، الكابتن ماجد المرزوقي، أن الاعتماد على شريك واحد في 40 مطاراً يضمن للضيوف تجربة متسقة وعالية الجودة، ويوفر التناغم اللازم لمواكبة النمو المتسارع للشركة في إطلاق وجهاتها الجديدة.

من جهته، قال الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سويس بورت»، وارويك برادي، إن هذه الشراكة تدعم مسيرة «الاتحاد للطيران» من خلال تسخير الشبكة العالمية والقدرات التكنولوجية لتحقيق التميز التشغيلي.

وتشمل الشراكة الموسعة التعاون في مجالات المناولة الأرضية والشحن الجوي، مع إمكانية إضافة خدمات الضيافة في المطارات عبر علامة «أسباير» التابعة لـ«سويس بورت»، كما يرتكز إطار العمل المستقبلي على توظيف التكنولوجيا والابتكار، واستكشاف مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، لضمان عمليات أكثر أماناً وذكاء بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر البشرية.