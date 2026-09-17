«راكز» تختتم جولة ترويجية في بكين وهانغتشو

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة، رامي جلاد، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة. وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب شركات عاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات. وركّزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، واستعراض ما توفره «راكز» من بنية تحتية متطورة.