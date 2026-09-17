«دبي القابضة» تنظم يوماً لتوظيف المواطنين

أعلنت «شركة دبي القابضة» العالمية، إطلاق «اليوم المفتوح للتوظيف»، الخاص بالمواطنين على مستوى «دبي القابضة».

وأفادت الشركة بأن يوم التوظيف، يقام بوصفه إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «الملتقى»، المنصة الموحدة للكفاءات الإماراتية عبر المجموعة، حيث سيربط المواهب الوطنية مباشرةً بفرق التوظيف والفرص المهنية المتاحة ضمن سبع شركات في 10 قطاعات اقتصادية تابعة للمجموعة.

وسيُقام «اليوم المفتوح للتوظيف» في 23 سبتمبر 2026 بمدينة جميرا، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:00 مساء، ليتيح للمشاركين استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات والتخصصات، والمشاركة في مقابلات وظيفية تُجرى في موقع الفعالية.