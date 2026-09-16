اتفاقية تتيح لـ«بورصة دبي للذهب» تطوير منتجات جديدة

أعلنت «شركة تاتا للخدمات الاستشارية»، عن شراكة استراتيجية مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث بنيتها التحتية للسوق وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تطبيق حل متكامل من الجيل التالي للتداول والمقاصة والرقابة، بما يدعم طموحاتها للنمو، ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في الأسواق الإقليمية والدولية. وستسهم هذه المبادرة التحولية في ترسيخ قاعدة تقنية أكثر مرونة للتوسع لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يدعم خطط نموها المستقبلية، ويرتقي بكفاءتها التشغيلية، ويسرّع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما سيعزز قدرة البورصة على مواكبة احتياجات المشاركين في السوق إقليمياً ودولياً، عبر فئات الأصول الراسخة والناشئة. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليم: «ستسهم شراكتنا مع (تاتا للخدمات الاستشارية) في إرساء الأساس التكنولوجي للمرحلة المقبلة من نمونا، وتعزيز عروضنا في مجالات الطاقة والعملات والأسهم والمعادن الثمينة، إلى جانب توسيع قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وطرحها في السوق»، مؤكداً أن دبي اليوم أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال.