«العقارات الدولي» يختتم دورة قياسيّة

اختتمت أعمال الدورة الـ22 من معرض العقارات الدولي «IPS Congress 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أن أرست معايير جديدة في مستوى تفاعل المستثمرين المؤسّسيين ونشاط عقد الصفقات.

واستمر المعرض على مدى ثلاثة أيام، بالشراكة الاستراتيجيّة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واستقطب 48716 زائراً و140 متحدثاً، إلى جانب نخبة من الجهات العارضة وصنّاع السياسات والقرار الاستثماري.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد المري: «تعكس الشراكة الاستراتيجيّة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعرض العقارات الدولي أهميّة تكامل الجهود بين الجهات التنظيميّة والمطورين والمستثمرين ومختلف الأطراف المعنية في المنظومة العقاريّة. وعلى مدى ثلاثة أيام، وفّر المعرض منصّة مهمّة للتواصل المباشر، واستعراض الفرص التي تزخر بها سوق دبي العقارية».

وأضاف: «نواصل التزامنا بالعمل مع شركائنا لتطوير منظومة عقاريّة تتّسم بالكفاءة والشفافيّة، وتعزّز ثقة المستثمرين، وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والشراكات والنمو المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجيّة دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33».

من جانبه، قال رئيس معرض العقارات الدولي، داوود الشيزاوي: «يسعدني أن أؤكّد أن دورة هذا العام من معرض العقارات الدولي تجاوزت جميع التوقعات، ونجحت في جمع رؤوس الأموال المؤسّسية العالميّة مع أبرز المطورين والجهات الفاعلة في المشهد العقاري بدبي ضمن بيئة صُمّمت لتحقيق نتائج فعليّة وملموسة».