«فلاي دبي» تزيد أسطولها إلى 100 طائرة

أعلنت «فلاي دبي» عن المرحلة التالية من خطط تطوير أسطولها، والتي تتضمن نمو أسطولها ليتجاوز 100 طائرة، بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لتحديث مقصورات الطائرات بدءاً من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تتسلم الناقلة 11 طائرة جديدة في عام 2026، تشمل سبع طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»، وأربع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8»، ما يُشكّل محطة مهمة أخرى في مسيرة نمو الشركة.

وتأتي عمليات التسليم الجديدة ضمن خطة تحديث الأسطول طويلة الأمد لـ«فلاي دبي»، حيث ستدعم خطة إحلال الطائرات القديمة وتوفر مرونة أكبر للناقلة في توسيع شبكتها، وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يُعدّ وصول أسطولنا ليتجاوز 100 طائرة إنجازاً مهماً لـ(فلاي دبي)، ويعكس حجم التطور، وتُشكّل عمليات التسليم هذه جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا طويلة الأمد للأسطول، إذ تمنحنا القدرة والمرونة اللازمتين لدعم عملياتنا المتنامية، مع الحفاظ على تشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في الأجواء»، وأضاف: «يُعدّ برنامجنا الجديد لتحديث المقصورة استثماراً مهماً آخر في منتجاتنا، ويبرهن على التزامنا المستمر بتطوير تجربة السفر على متن رحلات فلاي دبي».

وإلى جانب توسيع أسطولها، ستطلق «فلاي دبي» المرحلة التالية من برنامج تحديث مقصورات الطائرات اعتباراً من سبتمبر الجاري، لتعزيز تجربة السفر على متن أسطولها الحالي من «بوينغ 737 ماكس». وفي إطار البرنامج الذي يمتد لـ12 شهراً، سيتم تحديث 21 طائرة مجهزة حالياً بمقاعد درجة الأعمال القابلة للإمالة، ليتم استبدالها بمقاعد تتحول إلى مقاعد مسطحة، وتوفر للمسافرين راحة أكبر، وتجربة سفر متميّزة في كل الأسطول، كما سيشمل البرنامج استبدال خزائن الأمتعة العلوية الحالية بخزائن «Space Bins» الأكبر حجماً من «بوينغ».