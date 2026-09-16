11 اتفاقية جديدة

وقعت «طيران الإمارات» 11 اتفاقية شراكة خلال اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، حيث جددت الناقلة وهيئة ترويج السياحة في سريلانكا شراكتهما، فيما وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، فضلاً عن توقيعها مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومذكرة تفاهم جديدة مع هيئة السياحة الوطنية اليابانية.

كما جددت «طيران الإمارات» ومؤسسة المالديف للتسويق والعلاقات العامة شراكتهما، ووقعت مذكرة اتفاق مع إدارة رعاية العمال في الخارج بالفلبين، في وقت تعمل الناقلة ومجموعة «ديرتور» على توسيع شراكتهما طويلة الأمد في أوروبا.

ووقعت «طيران الإمارات» شراكات استراتيجية مع هيئة السياحة في بولونيا، وهيئة السياحة في بارما الإيطالية، إضافة إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع «سيسالبينا تورز»، إحدى أبرز شركات إدارة السفر في إيطاليا، إلى جانب توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الكويتية لتوسيع شراكة «الإنترلاين» الحالية وتحويلها إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز.