%6.2 نمواً في عدد الزوار من الإمارات إلى سيشل في 2025

أكد مجلس السياحة في سيشل، أنه يضع دول مجلس التعاون الخليجي في صميم استراتيجيته للنمو السياحي عالي القيمة والمستدام، وذلك مع مرور نحو ستة من كل 10 زوار دوليين عبر دبي أو الدوحة أو أبوظبي في طريقهم إلى جزر سيشل.

وكشف المجلس أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها سوقاً مهمةً للسياحة الوافدة إلى سيشل التي استقبلت 20 ألفاً و980 زائراً قادماً من الإمارات خلال عام 2025، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بـ19 ألفاً و761 زائراً في عام 2024، كما تعكس معدلات تكرار الزيارة جاذبية سيشل لدى المقيمين في الإمارات، لاسيما العائلات والأزواج والمسافرين الباحثين عن الخصوصية والفخامة والتجارب المصممة حسب الطلب.

وقالت الرئيسة التنفيذية بمجلس السياحة في سيشل، فيسنا راكيتش: «تُمثّل دول مجلس التعاون الخليجي ركيزة أساسية لمستقبل السياحة في سيشل، سواء بصفتها سوقاً للمسافرين ذوي الإنفاق المرتفع أو جسراً جوياً يربط جزرنا بالعالم»، وأضافت: «أدت شراكتنا مع (طيران الإمارات) دوراً مهماً في توسيع نطاق الوصول إلى سيشل، وستبني مذكرة التفاهم الجديدة على هذه العلاقة الممتدة، وتفتح فرصاً إضافية لتعزيز حضور الوجهة والطلب عليها في المنطقة والأسواق الدولية»، وأكد مجلس السياحة في سيشل أن «طيران الإمارات» تُسيّر حالياً 14 رحلة أسبوعية بين دبي وماهي، بواقع رحلتين يومياً، فيما تُسيّر «طيران سيشل» رحلة يومية بين أبوظبي وسيشل، كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية تشغيل أربع رحلات أسبوعية عبر الدوحة في يونيو 2026.

وبحسب مجلس السياحة في سيشل، يمر نحو 60% من السياح المتجهين إلى سيشل عبر دبي أو الدوحة أو أبوظبي، ما يجعل مراكز الطيران الخليجية الثلاثة عنصراً محورياً في شبكة السياحة الدولية للوجهة.