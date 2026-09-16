«الاتحاد للطيران» تضيف الفنادق إلى حجز الرحلات

كشفت شركة «الاتحاد للطيران»، خلال معرض سوق السفر العربي في دبي، أمس، عن منصة «Etihad Escapes»، لتوسيع تجربة السفر إلى ما بعد الرحلة، حيث تتيح المنصة في مرحلتها الأولى للضيوف الذين لديهم حجز على إحدى رحلات «الاتحاد للطيران» إضافة أماكن الإقامة الفندقية مباشرة عبر موقع (etihad.com).

وذكرت الناقلة أن المنصة الجديدة التي سيتم إطلاقها في أكتوبر، تمثل الخطوة الأولى نحو منصة سفر متكاملة أوسع تعتزم تطويرها وتوسيع نطاقها حتى عام 2027، بما يجمع الرحلات الجوية والفنادق ومجموعة إضافية من خدمات السفر ضمن تجربة رقمية موحدة، والتكامل مع تطبيق «الاتحاد للطيران» وبرنامج «ضيف الاتحاد».