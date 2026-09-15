غرف دبي تتناول الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية

نظمت غرف دبي ورشة عمل متخصصة، استعرضت التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. وأفاد بيان صادر أمس، بأن الورشة التي عقدت في مقر غرف دبي أخيراً، بالتعاون مع منصة «قسطاس» المتخصصة بالخدمات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومكتب المحاماة «بينسنت ماسونز»، استعرضت عدداً من حالات الاستخدام المتاحة حالياً للذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال، بما يشمل العقود والأبحاث القانونية والاستشارات والامتثال وتسوية النزاعات وإدارة المعرفة القانونية. وسلطت الجلسات الضوء على دور الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الوصول إلى الدعم القانوني.