«سياحة عجمان» تشارك في سوق السفر العربي

تستعد دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان للمشاركة في فعاليات «سوق السفر العربي 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، وذلك عبر حضور استراتيجي يستعرض ملامح الرؤية السياحية والثقافية لإمارة عجمان، ويبرز ما تتمتع به الإمارة من مقومات وتجارب متكاملة.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، محمود خليل الهاشمي: «تمثل مشاركتنا المرتقبة في سوق السفر العربي محطة مهمة لتعزيز حضور عجمان كوجهة سياحية متكاملة، والتواصل مع أبرز الشركاء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة. ونقدّم هذا العام تجربة ملهمة للوجهة تعكس هوية عجمان، وتجمع بين الإرث الثقافي والتاريخي للإمارة وما تشهده من تطور في التجارب السياحية وتوظيف للابتكار والتكنولوجيا».