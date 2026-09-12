«فلاي دبي للشحن» تطلق عملياتها أول أكتوبر

كشفت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن عملياتها المخصصة للشحن الجوي «فلاي دبي للشحن الجوي»، إيذاناً بانطلاق محطة مهمة في استراتيجية تنويع أعمال الشركة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة.

وأفادت الشركة في بيان بأنه اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، ستضم الشركة ثلاث طائرات شحن من طراز «بوينغ 800-737» إلى أسطولها بموجب اتفاقية استئجار شاملة مع شركة «سوليت إير». وأوضحت أن هذه الطائرات ستوفر سعة حمولة إضافية تبلغ 23 ألف كيلوغرام لكل رحلة، لتكمل بذلك عمليات الشحن في الطائرة التي توفرها «فلاي دبي» عبر أسطولها الحالي المكون من 98 طائرة ركاب مع إمكانية توفر سعات أكبر مستقبلاً.