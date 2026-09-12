تصرفات عقارات دبي الأسبوعية تتجاوز 10.67 مليارات درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 10.67 مليارات درهم عبر تنفيذ 4098 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.78 مليارات درهم، في مؤشر على استمرار ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة، ومواصلة الزخم الاستثماري.

وتوزّعت المبيعات بواقع 2513 مبايعة لوحدات سكنية، و174 مبايعة لمبانٍ، و244 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2931 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.6 مليارات درهم عبر تنفيذ 929 صفقة، موزّعة بواقع 607 معاملات لوحدات سكنية، و78 معاملة لمبانٍ، و244 معاملة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.19 مليارات درهم عبر 2002 صفقة، مقسمة بواقع 1906 معاملة لوحدات سكنية و96 معاملة لمبانٍ. وسجل الرهن العقاري 1028 معاملة، بقيمة 2.8 مليار درهم، موزّعة بواقع 639 معاملة لوحدات سكنية، و172 معاملة لمبانٍ، و217 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.09 مليار درهم، بواقع 139 معاملة، موزّعة على 103 معاملات لوحدات سكنية، وتسع معاملات لمبانٍ، و27 معاملة لأراضٍ.

وتصدّرت منطقة مدينة المطار قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 490.14 مليون درهم، تلتها «اليفرة 1» بنحو 479.85 مليون درهم، ثم «الخيران الأولى»، بقيمة 394.04 مليون درهم، و«الخليج التجاري» بقيمة 287.03 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» بقيمة 213.54 مليون درهم.