«مبادلة» تستثمر مليار دولار في شركة صينية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن اتفاقها على استثمار كبير في حصة أقلية في شركة «لوكين كوفي» الصينية، وذلك إلى جانب «شركة سنتوريوم كابيتال» التي تمتلك حصة أغلبية في الشركة، ضمن صفقة نوعية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار، ويأتي هذا الاستثمار في ظل النمو المتواصل لسوق القهوة في الصين، مدفوعاً بتزايد الطلب على القهوة حديثة التحضير، وارتفاع وتيرة استهلاكها بين المتعاملين، وقال رئيس وحدة آسيا في قطاع الاستثمارات الخاصة لدى «مبادلة»، محمد البدر، إن «(مبادلة) تواصل اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة وطويلة الأمد في قطاع الاستهلاك في الصين»، لافتاً إلى أن «لوكين كوفي» نجحت في بناء نموذج أعمال متميز.