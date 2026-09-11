بيع فيلا بـ 13 مليون درهم في «المرابع العربية»

أكدت منصة «بروبرتي فايندر» بيع فيلا من ست غرف نوم في منطقة «المرابع العربية 1» مقابل 13 مليون درهم، مؤكدة توقيع عقد البيع في صفقة وصفتها بأنها «سريعة وحاسمة خلال 24 ساعة»، ضمن سوق الفلل الفاخرة في دبي.

وأفادت المنصة بأن الفيلا كانت مدرجة على منصة «بروبرتي فايندر»، منذ فبراير 2026، حيث اقتربت عملية بيعها من الاكتمال في وقت سابق، مشيرة إلى أنه تم، في 29 أغسطس الماضي، توقيع النموذج F، الذي يمثل اتفاقية البيع الموحدة، المعروفة باسم مذكرة التفاهم، والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.