«قمة مستقبل الضيافة» تنطلق في 29 سبتمبر

أعلنت «القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026» قائمة من ممثلي الجهات الحكومية وقادة القطاع، المشاركين في أعمال القمة التي تُعقد في «مدينة جميرا» بدبي، من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026، كما أعلنت شركة «ذا بنش» المنظمة للقمة، انضمام وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إلى قائمة المتحدثين في القمة التي تضم أكثر من 100 من أبرز قادة القطاع وخبرائه على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ذا بنش»، علي شاهد: «على مدى 21 عاماً، كانت دولة الإمارات مقراً لنا، ووجهة عالمية تجمع مجتمع الاستثمار في قطاع الضيافة، ونتطلع إلى لقاء شركائنا وقادة القطاع مجدداً في دبي».