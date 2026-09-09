«فيوز» تتوسع إلى سويسرا انطلاقاً من دبي
أعلنت شركة «فيوز» (Fuze)، - المتخصصة في البنية التحتية للأصول الرقمية والمدفوعات المنظمة، التي تأسست في دولة الإمارات، وتتخذ من «مدينة إكسبو دبي» مقراً رئيساً لها - عن توسعها إلى سويسرا، في أول دخول لها إلى أوروبا الغربية، بما يعزز حضورها العالمي انطلاقاً من دولة الإمارات.
وقال المؤسِّس المشارك الرئيس التنفيذي لـ«فيوز»، محمد علي يوسف: «يمثل توسعنا إلى سويسرا محطة مهمة في مسيرة (فيوز)، التي تأسست ونمت في دولة الإمارات انطلاقاً من دبي». وأضاف: «أتاحت لنا الإمارات بيئة تنظيمية متقدمة، وبنية تحتية عالمية المستوى لبناء حلول آمنة ومنظمة للأصول الرقمية، والآن ننقل هذه الخبرة إلى أحد أهم المراكز المالية العالمية».
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