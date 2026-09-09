«أبوظبي العالمي» يحقق نمواً قوياً خلال النصف الأول

حقق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع الأصول تحت الإدارة بنسبة 54% مقارنة مع العام الماضي، ووصول عدد العاملين فيه إلى 49 ألفاً و27 موظفاً، فيما ارتفع عدد الرخص النشطة إلى نحو 14 ألف رخصة.

وقال رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي: «يواصل أبوظبي العالمي دعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وتعزيز حضورها المتنامي مركزاً لحركة رؤوس الأموال العالمية»، وأضاف: «يعكس حجم النمو الذي نشهده على صعيد رؤوس الأموال والمؤسسات والشركات والكفاءات، رسوخ الثقة الدولية بأبوظبي، باعتبارها مركزاً مالياً مستقراً وموثوقاً ومترابطاً عالمياً، وسواء تعلق الأمر برأس المال أو الفرص أو الطموحات، فإن أبوظبي تتحول يوماً بعد يوم إلى وجهة تلتقي فيها هذه المقومات، وتتفاعل بصورة متكاملة وفاعلة».

ووفقاً للنتائج خلال النصف الأول من عام 2026، فقد ارتفع حجم الأصول تحت الإدارة ضمن أبوظبي العالمي بنسبة 54%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 190 مديراً، بزيادة قدرها 23% مقارنة مع 154 مديراً، في النصف الأول 2025، فيما انضم 11 مديراً خلال الربع الثاني وحده، في أكبر زيادة ربع سنوية يسجلها أبوظبي العالمي حتى الآن، كما ارتفع عدد الصناديق المُدارة انطلاقاً من أبوظبي العالمي إلى 276 صندوقاً، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة مع 209 صناديق في النصف الأول 2025.

وإجمالاً، تدير شركات إدارة الأصول التي أسست أعمالها في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 2.1 تريليون دولار من الأصول العالمية تحت الإدارة، ما يؤكد تنامي جاذبية أبوظبي وجهةً لشركات الاستثمار الدولية.

إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الرخص النشطة 13 ألفاً و974 رخصة، كما ارتفع عدد الشركات التشغيلية إلى 3986 شركة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنةً مع 2972 شركة في نهاية النصف الأول 2025، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي إلى 392 شركة خلال النصف الأول 2026، بزيادة قدرها 27% مقارنة مع 308 شركات في نهاية النصف الأول 2025. وفي الوقت نفسه، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 50 موافقة مبدئية لشركات الخدمات المالية، فيما منحت 45 تصريحاً جديداً لمزاولة الخدمات المالية.

وبحسب أبوظبي العالمي، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في جزيرتَي المارية والريم 49 ألفاً و27 متخصصاً، بزيادة قدرها 4688 موظفاً خلال النصف الأول من عام 2026 وحده، بنمو نسبته 34%.

من جهتها، واصلت أكاديمية أبوظبي العالمي دعم أجندة أبوظبي الوطنية لتنمية المواهب، حيث درّبت 1607 مواطنين إماراتيين، وشملت جهودها تخريج الدفعة الثالثة التي ضمّت 28 شاباً إماراتياً، واختيار 15 مواطناً للمشاركة في برنامج المستكشفين التابع لمجموعة البنك الدولي، كما أطلقت الأكاديمية مدرسة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الثروة وإدارة الأصول، التي توفر أكثر من 19 دورة تدريبية يقدمها متخصصون في القطاع، ودرّبت أكثر من 544 مواطناً إماراتياً على الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إلى جانب إطلاق ثلاثة برامج رئيسة جديدة تركز على مكاتب العائلات وإدارة الثروات.