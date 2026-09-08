«ميراي أسيت» تفتتح مكتباً جديداً في دبي

أعلنت شركة «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس»، أمس، افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، حيث ستتمكن الشركة، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 800 مليار دولار على مستوى العالم، من إدارة وتوزيع صناديق الاستثمار الجماعي للعملاء من المؤسسات والمحترفين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يؤكد قرار (ميراي أسيت) افتتاح مكتب لها في المركز، مكانة دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول، كما يعزز انضمام إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المستقلة في آسيا منظومة المركز، ويعكس عمق وتنوع الخبرات الاستثمارية العالمية التي اختارت دبي قاعدة تنطلق منها».