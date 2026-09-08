«الاتحاد للطيران» تختتم برنامجاً لتدريب الكفاءات الإماراتية

اختتمت شركة «الاتحاد للطيران»، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أحدث برامجهما المشتركة للتدريب العملي بنجاح، في خطوة جديدة تعزز التزامهما المشترك بتطوير الكفاءات الإماراتية ودعم طموحات دولة الإمارات في بناء مستقبل قطاع الطيران.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن البرنامج المكثف، الذي امتد على مدى ثمانية أسابيع، استقطب نخبة من 10 من الطلبة الإماراتيين الأعلى أداء في جامعة خليفة، من تخصصات هندسة الطيران والفضاء، وعلوم الحاسوب، وتحليل البيانات.

وجرى اختيار الطلبة وفق عملية تنافسية قائمة على الجدارة، لينقلوا ما اكتسبوه من أسس أكاديمية قوية في الجامعة إلى بيئة تشغيلية حيّة، ويخوضوا تجربة عملية في عدد من الوظائف المحورية ضمن عمليات «الاتحاد للطيران».

وصُمم البرنامج لاستقبال مجموعة محدودة من الطلبة بما يضمن لكل متدرب توجيهاً متخصصاً وفرصة حقيقية لتولي مسؤولية مشاريع فعلية، مع التركيز على عمق التجربة وجودتها.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في «الاتحاد للطيران»، الدكتورة نادية بستكي: «يمثل الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في رؤيتنا لمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات. ويترجم هذا البرنامج هذه الرؤية إلى واقع، من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة في المجالات التي سترسم ملامح قطاعنا خلال العقود المقبلة».

من جهته، قال رئيس أكاديمي مشارك - شؤون الطلاب والأستاذ الجامعي في الهندسة الكيميائية والبترولية، الدكتور وليد العامري: «نحرص في جامعة خليفة على أن نتيح لطلبتنا الفرص التي تمكّنهم من اكتشاف إمكاناتهم، وأن نقرن هذه الفرص بالثقة والتوجيه. فمثل هذه التجارب توسّع آفاقهم وتفتح مداركهم لما هو أبعد من قاعات الدراسة، وتمكّنهم من توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات».