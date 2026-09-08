«سفين» توسع قدرات إصلاح السفن

أعلنت شركة «سفين للأحواض الجافة»، المتخصصة في بناء السفن وإصلاحها والتابعة لـ«نواتوم البحرية»، توسيع عملياتها في مجال الأحواض الجافة من خلال إضافة حوض عائم بطول 230 متراً بميناء زايد في أبوظبي، يُعدّ الأكبر من نوعه في دولة الإمارات، كما يتميّز بقدرة رفع تصل إلى 21 ألف طن، ويمتد بمحاذاة رصيف بحري طوله 1000 متر، وتم تصميم الحوض الجديد لاستقبال السفن التجارية العابرة للمحيطات، وتلبية احتياجات مشروعات إصلاح منصات الحفر البحرية، بما يُعزّز خدمات «سفين للأحواض الجافة» في إصلاح السفن وصيانتها وتجديدها، ويسهم في تعزيز مرونة العمليات، وتسريع الاستجابة لمتطلبات المتعاملين.