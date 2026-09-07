«ديوا» تستعرض مبادراتها في «دبي للبيئة 2026»

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» مشاركتها في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتنطلق فعالياته، اليوم، في فندق «جراند حياة دبي»، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».

وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي».

وأضاف: «تؤكد مشاركتنا في (مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026) أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتطوير حلول عملية ومبتكرة تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون». وأكد الطاير مواصلة الهيئة تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة تحقيقاً لـ«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.