«طيران الإمارات» تتابع الرماد البركاني في إندونيسيا

أكدت «طيران الإمارات» أنها تتابع تطورات حالة الرماد البركاني في إندونيسيا عن كثب، وستصدر تحديثات جديدة كلما توافرت معلومات إضافية، ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق من أحدث حالة لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال خدمة «إدارة الحجز»، لتلقي آخر التحديثات المتعلقة برحلاتهم، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه اضطراب الرحلات، مؤكدةً أن سلامة العملاء وأفراد الطواقم تمثل الأولوية القصوى لديها. وكانت الناقلة أعلنت، أمس، عن تأخير وإلغاء عدد من الرحلات بين دبي وجاكرتا، يومَي الخامس والسادس من سبتمبر الجاري، نتيجة الإغلاق المؤقت لمطار سوكارنو - هاتا الدولي بسبب الرماد البركاني.