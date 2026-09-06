شراكة بين مصرف عجمان و«سكون تكافل»

أعلنت شركة «سكون تكافل» ومصرف عجمان توقيع مذكرة تفاهم، لإرساء شراكة استراتيجية لتوفير مجموعة حلول تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعاملي المصرف.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«سكون تكافل»، أحمد أبوشنب، أن التعاون يستهدف توفير حلول حماية تلائم الاحتياجات المالية للمتعاملين، وتجمع بين سهولة الوصول والموثوقية والمرونة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي، إن الشراكة تعكس التزام المصرف بتوسيع وتنويع الحلول المقدمة للمتعاملين، مشيراً إلى أن التعاون يركّز على توفير حلول حماية تدعم تطلعات المتعاملين في الحماية والتخطيط المالي.