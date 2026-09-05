«العربية للطيران» تطلق رابعة رحلاتها اليومية إلى بانكوك

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن توسيع خدماتها في تايلاند من خلال إضافة رحلة رابعة يومية مباشرة بين الشارقة وبانكوك، ما يعزز السفر الجوي بين دولة الإمارات وتايلاند.

وذكرت الشركة في بيان، أن الرحلة الإضافية ستبدأ اعتباراً من 25 أكتوبر المقبل، لترفع إجمالي رحلات الناقلة المباشرة بين الشارقة وبانكوك إلى 28 رحلة أسبوعياً، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع ومرونة أكبر عند التخطيط لرحلاتهم. وتضاف هذه الزيادة إلى الخدمات الحالية لـ«العربية للطيران» إلى تايلاند، والتي تشمل 21 رحلة مباشرة أسبوعياً بين الشارقة وبوكيت، بما يعزز شبكة وجهات الناقلة، ويرسخ الربط الجوي مع اثنتين من أبرز الوجهات التايلاندية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «تعكس زيادة الخدمة إلى بانكوك الأهمية المتنامية لتايلاند ضمن شبكة وجهاتنا، والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادية والموثوقة بين دولة الإمارات وجنوب شرق آسيا».

وأضاف: «مع رفع عدد الرحلات المباشرة إلى بانكوك إلى أربع رحلات يومياً، إلى جانب خدماتنا الحالية إلى بوكيت، نوفر لمسافرينا خيارات أوسع ومرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم، ونواصل في الوقت ذاته تعزيز الربط المباشر بين الشارقة وتايلاند».

ومع إضافة الرحلة الجديدة، توفر «العربية للطيران» حالياً 49 رحلة مباشرة أسبوعياً من الشارقة إلى بانكوك وبوكيت، ما يعزز مكانة تايلاند كإحدى الوجهات الرئيسة للناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا. كما تتيح هذه الخدمات الإضافية للمسافرين من دولة الإمارات مرونة أكبر وسفراً مباشراً من الشارقة.