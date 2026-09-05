9.83 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 9.83 مليارات درهم، عبر تنفيذ 3374 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.05 مليارات درهم.

وتوزعت المبيعات بواقع 2096 مبايعة لوحدات سكنية، و162 مبايعة لمبانٍ، و207 مبايعات لأراضٍ، وبإجمالي 2465 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 761 معاملة، بقيمة 2.01 مليار درهم، موزعة بواقع 451 معاملة لوحدات سكنية، و124 معاملة لمبانٍ، و186 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 773.84 مليون درهم، بواقع 148 معاملة، موزعة على 111 معاملات لوحدات سكنية، و14 معاملة لمبانٍ، و23 معاملة لأراضٍ.