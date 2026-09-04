%36 نسبة التوطين في «تعاونية الاتحاد»

كشف الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، عن أن نسبة التوطين في التعاونية بلغت 36%، حتى نهاية يونيو 2026، فيما استفاد 194 موظفاً من برنامج الخدمة الوطنية البديلة، وقال الهاشمي، في بيان، صدر أمس، إن التعاونية لا تركز على زيادة أعداد المواطنين فحسب، بل تعمل على بناء مسارات مهنية مستدامة، تتيح لهم التقدم في الوظائف الإدارية والقيادية والتخصصية، من خلال التدريب والتطوير، وإعداد الكفاءات الوطنية لتولي أدوار مؤثرة في مجالات إدارة المتاجر، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، وإدارة العمليات داخل المتاجر، وأضاف أن التعاونية تستهدف مواصلة رفع نسبة التوطين تدريجياً، مع التركيز على جودة التوظيف.