«كارمينياك» تختار دبي مركزاً إقليمياً لتوسيع أعمالها

افتتحت شركة «كارمينياك» الأوروبية لإدارة الأصول المالية مكتباً إقليمياً لها في مركز دبي المالي العالمي، ليُشكّل أول حضور فعلي لها في الشرق الأوسط ومنصة لتوسيع أعمالها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عقب حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

وأعلنت الشركة تعيين كريستوف يونس رئيساً تنفيذيا أول لـ«كارمينياك الشرق الأوسط المحدودة» ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط، لقيادة عملياتها من دبي، وتعزيز علاقاتها مع المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات.

وقالت الشركة، في بيان، أمس، إن اختيار مركز دبي المالي العالمي، مقراً إقليمياً يعكس الثقة بآفاق النمو طويلة الأجل في دولة الإمارات ومكانة دبي المتنامية مركزاً عالمياً للمال والأعمال، مدعومة بأجندة دبي الاقتصادية «D33»، إلى جانب ما يوفره المركز من بيئة تنظيمية وقانونية متطورة.

وتغطي أنشطة «كارمينياك» الاستثمارية الأسهم وأدوات الدخل الثابت والأصول المتعددة والاستثمارات البديلة والأصول الخاصة، وتسعى من خلال وجودها في دبي إلى دعم المستثمرين في بناء محافظ متنوعة وقادرة على التكيّف مع تحولات الأسواق.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، روز وهبة، إن افتتاح المكتب يُمثّل خطوة مهمة ضمن خطط «كارمينياك» للتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان الجعفري، إن دبي تضم أكبر تجمع للثروات في الشرق الأوسط، ما يوفر فرصاً واسعة لمديري الأصول لبناء علاقات جديدة، وتطوير حلول استثمارية، والمشاركة في نمو سوق إدارة الثروات بالمنطقة.