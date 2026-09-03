«ديوا» تطلق مبادرة لتعزيز الترابط الأسري

أطلق مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، مبادرة «أسرتي.. مصدر سعادتي»، لتعزيز الترابط الأسري بين الموظفين وأبنائهم، انسجاماً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، وأفادت «ديوا»، في بيان، بأن المبادرة تتيح لأبناء الموظفين فرصة توجيه رسائل محبة وشكر لذويهم عبر منصة «مايكروسوفت تيمز».

وقالت رئيسة مجلس شباب الهيئة، المهندسة عائشة محمد الرميثي: «ندعم بيئة العمل السعيدة والإيجابية في الهيئة، ونعمل على ترسيخ العلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي ومزدهر، والنواة الأولى لبناء الإنسان، وصناعة القِيَم، وترسيخ الهوية الوطنية».