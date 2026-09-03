افتتاح مجمّع مُورّدي الطيران الجديد في نهاية 2026

يُواصل مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، الأعمال الإنشائية في مجمّع الموردين الجديد، ضمن خطط توسيع بنيته التحتية لمواكبة الطلب المتنامي من شركات الطيران الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في «دبي الجنوب».

ويأتي المجمّع الجديد امتداداً للنجاح الذي حققه مجمّع الموردين الحالي، أول منشأة عمودية متكاملة في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات، ويشكل جزءاً من التوسع المستمر في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن من المقرر افتتاح المنشأة الجديدة بحلول نهاية عام 2026، لتوفر 88 وحدة قابلة للتأجير موزعة على ثلاثة طوابق، ومخصصة لمزودي خدمات الصيانة وتجار قطع غيار الطائرات والشركات العاملة في قطاع الطيران.

وصُمم المجمّع بصورة رئيسة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن مساحات مرنة ضمن منظومة الطيران المتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن التقدم المتواصل في تطوير مجمّع الموردين الجديد يعكس حجم الطلب الذي تشهده دبي من الشركات العاملة في قطاع الطيران، والباحثة عن حلول عملية ومرنة لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في الإمارة.

وأضاف: «انطلاقاً من النجاح الذي حققه المجمّع الحالي، ستوفر المنشأة الجديدة طاقة استيعابية إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومزودي الخدمات المتخصصة، بما يعزز منظومة سلسلة توريد الطيران وتنوع مكوناتها».