عقارات دبي تستهل تعاملات سبتمبر بمبيعات تتجاوز مليارَي درهم

شهدت سوق العقارات في دبي بداية قوية في أول تعاملات سبتمبر 2026، حيث سجّلت التصرفات العقارية، أمس، نشاطاً ملحوظاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.78 مليار درهم عبر تنفيذ 716 صفقة، مع مبيعات وصلت إلى 2.05 مليار درهم، في وقت شهدت فيه السوق صفقات قياسية، بينها بيع فيلا فاخرة بقيمة 260 مليون درهم، ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطاع العقاري، ونشاط حركة السوق في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجّلت المبيعات أكثر من 2.05 مليار درهم، بعد تنفيذ 542 صفقة، توزّعت بواقع 459 مبايعة لوحدات سكنية، و35 مبايعة لمبانٍ، و48 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات «العقارات الجاهزة» نحو 1.39 مليار درهم، عبر تنفيذ 174 صفقة موزعة بواقع 111 صفقات لوحدات سكنية، و15 مبايعة لمبانٍ، و48 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات «العقارات على الخريطة» نحو 653.45 مليون درهم من خلال 368 صفقة، مقسمة على 348 مبايعة لوحدات سكنية، و20 مبايعة لمبانٍ.

بدورها، سجّلت الرهون العقارية 128 معاملة بقيمة 540.79 مليون درهم، موزعة بواقع 79 معاملة لوحدات سكنية، و22 معاملة لمبانٍ، و27 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 193.82 درهم، بواقع 46 معاملة، موزعة على 35 معاملة لوحدات سكنية، وخمس معاملات لمبانٍ، وست معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 73.54% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، فيما اقتنصت الرهون ما نسبته 19.48%، والهبات نحو 6.98%.

وسجّلت السوق العقارية في دبي صفقة قياسية، أمس، تمثّلت في بيع فيلا فاخرة بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، تضم ست غرف نوم، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 2466.7 متراً مربعاً، بما يعادل نحو 26.55 ألف قدم مربعة، بسعر 9792 درهماً للقدم المربعة الواحدة.