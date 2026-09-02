«دناتا للسفريات» تفتتح متجراً في «وان سنترال»

افتتحت «دناتا للسفريات» متجرها الـ15 في دولة الإمارات، وذلك في «وان سنترال» بدبي، لتقدم من خلاله مفهوماً جديداً يجمع بين خدمات السفر الراقية والاستشارات المتخصصة.

وقالت رئيسة قسم التجزئة والترفيه في دولة الإمارات لدى «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «رغم الدور المتنامي للقنوات الرقمية في تسهيل عمليات الحجز، تبقى الخبرة المتخصصة عنصراً أساسياً عند التخطيط للرحلات المعقدة والعطلات الفاخرة والتجارب الاستثنائية».

وأشارت إلى طلب مستمر على الاستشارات المباشرة، خصوصاً من الباحثين عن مستوى أعلى من التخصيص والخدمة ضمن قطاع السفر الفاخر.