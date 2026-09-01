«جمارك دبي» تنجز 18.2 مليون معاملة خلال النصف الأول

أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في «جمارك دبي» نحو 18.2 مليون معاملة جمركية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%، وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة بلغ نحو 1.3 مليون طن، مقابل 886 ألف طن، بنمو 47%.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في «جمارك دبي»، محمد الغفاري: «تجسد هذه النتائج توجه (جمارك دبي) نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر على إنجاز المعاملة، بل يمتد إلى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبي على استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي».

ويظهر التحول في أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً في نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي في «جمارك دبي»، حيث أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 ملايين معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%. ويتكامل التطور التشغيلي في المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية، وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1000 درهم، اعتباراً من الثالث من أغسطس 2026.

وقال مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في «جمارك دبي»، عبدالله أحمد البلوشي: «تعكس نتائج النصف الأول قدرتنا على مواكبة النمو المتسارع في حركة الشحن والتجارة الإلكترونية».