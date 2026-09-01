«فيديليتي يونايتد» تتوسع بمكتب جديد في دبي

أعلنت شركة «فيديليتي يونايتد» (Fidelity United) للتأمين توسعها بافتتاح مكتب إداري جديد في دبي، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على بدء أعمال الشركة في دولة الإمارات، وفي مؤشر إلى جاذبية سوق دبي للشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فيديليتي يونايتد»، أحمد ناصف: «يُمثّل اليوم أول بداية لنا في مقرنا الجديد في دبي، وهي لحظة مميّزة تتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على وجودنا في دولة الإمارات».

وكشفت الشركة أنها حصلت على ضخ رأسمال بقيمة 107 ملايين درهم، بهدف تعزيز مركزها المالي في ظل توسع أعمالها. يذكر أن «فيديليتي يونايتد» شركة تأمين إماراتية سُجلت للمرة الأولى عام 1976.