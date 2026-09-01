%54.5 من القوى العاملة المواطنة في «دو» إماراتيات

أعلنت شركة «دو»، أمس، أن النساء الإماراتيات يشكلن 54.5% من القوى العاملة المواطنة في الشركة، ويشغلن 48.8% من المناصب الإدارية الوسطى، و22% من المناصب التنفيذية، جاء ذلك بمناسبة إطلاق الشركة حملة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، ومن المقرر أن تستضيف «دو»، في مقرها الرئيس، عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لرائدات أعمال إماراتيات، لتوفير منصة للتفاعل والدعم المتبادل، وتأتي مبادرة «دو» الجديدة في سياق التزامها بتمكين المرأة الإماراتية، وتوسيع نطاق هذا الالتزام ليتجاوز الكوادر النسائية داخل الشركة، ويمتد إلى رائدات الأعمال الإماراتيات.