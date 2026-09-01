المواطنات يشكلن 45% من الكوادر الإماراتية لـ «أبوظبي للتنمية»

نظّم صندوق أبوظبي للتنمية احتفالاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، حيث جسد الاحتفال تقدير الصندوق للإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية، وإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة، وتبلغ نسبة تمثيل المواطنات ضمن الكوادر الإماراتية في صندوق أبوظبي للتنمية 45%، ما يعكس حضور المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة الصندوق.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال إسهاماتها النوعية التي تدعم تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وترسيخ ريادتها في مختلف المحافل المحلية والدولية، بما يعكس نجاح نهج الدولة في تمكين المرأة والاستثمار في قدراتها.

وقال: «يعكس شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (بنظهر الأقوى والأفضل) رؤية وطنية طموحة تؤكد كفاءة (ابنة الإمارات) في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، تدعم استدامة المنجزات الوطنية، وتعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات، مستندة إلى قيمها الأصيلة وثقافتها الراسخة».