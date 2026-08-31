بن غاطي: لا نعاني من أزمة سيولة ونخطط لتسليم 10 مشاريع في 4 أشهر

أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة «شركة بن غاطي العقارية»، محمد بن غاطي، أن شركته لا تعاني من أزمة سيولة، مشيراً إلى أنها تمتلك سيولة تقدر بـ10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان التابعة لها.

وأشار بن غاطي، في مقابلة مع «بلومبيرغ»، إلى أن تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني لا يستند إلى معلومات زمنية محدثة، وإنما يعكس لقطة زمنية محددة لا تترجم واقع التدفقات النقدية في الشركة.

وأضاف بن غاطي: «تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وسيولة نقدية تضمن الوفاء بالالتزامات المالية، خصوصاً الصكوك المستحقة في فبراير المقبل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار».

وكشف عن خطط شركته لتسليم 10 مشاريع خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة، بقيمة 7.5 مليارات درهم، مؤكداً بيع نحو 94% من وحدات هذه المشاريع، علاوة على تحصيل 80% من قيمتها بالفعل.

وأوضح أن شركته سلمت ثلاثة مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً منذ يونيو 2026، لافتاً إلى أن معدلات البيع والتحصيل في هذه المشروعات بلغت أكثر من 90%.