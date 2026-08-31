داماك تحدد خمس نقاط رئيسية للانتقال إلى مساحات سكنية أكبر بالتزامن مع ارتفاع الطلب في سوق دبي العقاري

يُسهم النمو المتزايد في أعداد الأفراد ذوي الثروات العالية بدبي في تسريع الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع المميزة، والتشطيبات الفاخرة. وتُظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 توجهاً واضحاً في هذا الصدد، حيث يمنح العملاء أولوية للوحدات التي توفر لهم أسلوب حياة عصري ومتكامل على الاستثمارات قصيرة المدى. وبحسب بيانات "بروبرتي فايندر"، ترتفع نسبة الباحثين عن عقارات بأربع غرف نوم أو أكثر بين المشترين المحتملين إلى 50%، مقارنة بـ 44% قبل عام نحو عام.

واستجابةً لهذا التحول، أطلقت داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، مبادرة جديدة لتسهيل عملية الانتقال إلى منزل أكبر. إذ يمكن للمشترين شراء تاون هاوس من خمس غرف نوم في "داماك آيلاندز 2" بسعر يبدأ من 3.55 مليون درهم، وهو سعر مماثل لتكلفة تاون هاوس من أربع غرف نوم. وتشمل المبادرة دفعة أولى بنسبة 16%، وإعفاء من رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك البالغة 4%، ما يخفف من التكلفة المبدئية لاقتناء منزل أكبر.

في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: "إن الحصول على مساحة أوسع لا يعني الانتقال إلى منزل أكبر فحسب، بل يتعلق باختيار مسكن يوفر كل ما تحتاجه العائلة. في الواقع، إن وجود غرفة نوم إضافية يمكن أن تخدم أغراضاً متعددة سواء كانت غرفة دراسة أو مكتباً منزلياً أو مساحة لاستقبال الأقارب. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تلبية احتياجات عملائنا عبر توفير مساحات إضافية أكبر توفر لهم كل ما يحتاجونه في مجتمع عصري متكامل".

وفيما يلي خمسة نقاط رئيسية تستدعي التفكير في الانتقال إلى منزل أكبر:

1. منزل لم يعد يواكب الروتين اليومي

مع تطور أنماط الحياة، قد يصبح المنزل الذي كان مريحاً قبل سنوات ضيقاً على احتياجات العائلة المتنامية. فإذا كانت مساحات التخزين ممتلئة، أو المساحات المشتركة مزدحمة بشكل دائم، أو أصبح الروتين اليومي يخلق نوعاً من الاحتكاك، فقد تكون العائلة بحاجة إلى مساحة أكبر وأفضل تخطيطاً.

2. منازل للعائلات متعددة الأجيال

عندما يجمع المنزل الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب الزائرين، أو مقدمي الرعاية المقيمين، تساعد غرف النوم والمساحات الخاصة الإضافية الجميع على العيش معاً بارتياح أكبر مع الحفاظ على الاستقلالية والخصوصية.

3. العمل من المنزل يزاحم مساحة المعيشة

جعل العمل الهجين والعمل عن بُعد المساحات المنزلية المخصصة للعمل أكثر أهمية. فإذا كانت طاولات الطعام أو غرف النوم أو المساحات العائلية تُستخدم بشكل متكرر كمكاتب، يساعد وجود مكتب منزلي مخصص على استعادة الفصل الواضح بين الحياة المهنية والشخصية.

4. القيمة طويلة الأمد تعد خياراً أفضل من تكلفة الانتقال إلى منزلٍ آخر

قد تجعل خطط إنجاب طفل آخر، أو حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الخصوصية، أو انتقال الأقارب للعيش مع العائلة، خياراً أكثر عملية من التخطيط للانتقال إلى منزلٍ جديد لاحقاً. كما أن الاختيار الصحيح والمسبق للمنزل الأكبر مساحةً يجنب العائلة عناء البحث عن منزل جديد بعد فترة من الوقت، كما يعد خياراً أفضل من حيث التكلفة المالية.

5. الجاهزية المالية للعائلة

يصبح الوقت مناسباً للعائلة للانتقال إلى منزل أكبر عندما تكون قادرة على تحمّل أعباء الالتزام المالي الكامل. وتنصح داماك العائلات بمراعاة التكلفة الإجمالية للتملك، وليس فقط سعر الشراء، بما يشمل التمويل، ورسوم الخدمات، والصيانة، والأثاث، وتكاليف الانتقال، قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى منزل أكبر.

يُعد "داماك آيلاندز 2" مشروعاً سكنياً متكاملاً، يضم تاون هاوس من خمس غرف نوم بمساحات تبلغ نحو 293 و263 متراً مربعاً، وتاون هاوس من أربع غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 203 أمتار مربعة، وفللاً فاخرة من ست غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 583 متراً مربعاً، وفلل مزدوجة من خمس غرف نوم بمساحة تبلغ نحو 324 متراً مربعاً. يجمع "داماك آيلاندز 2"، المستوحى من أجواء العيش في أشهر ثمان جزر إستوائية هي: أنتيغوا، وباهاماس، وبربادوس، وبرمودا، وكوبا، وماوي، وموريشيوس، وتاهيتي، بين المساحات الخضراء الغنّاء والبحيرات الصافية والتصاميم العصرية مع التركيز على الرفاهية وأسلوب الحياة العصري.