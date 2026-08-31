الأدنى منذ أسبوعين.. أسعار الذهب تواصل التراجع في الإمارات

انخفضت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، بالتزامن مع ضغوط على أسعار المعدنين عالمياً، مع تحركات الدولار وتحوّل توقعات المستثمرين حول مسار أسعار الفائدة الأميركية، ليتراجع الذهب إلى أدنى مستوى له بما يقارب أسبوعين.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 533 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 493.75 درهماً، وعيار 21 نحو 473.25 درهماً، وعيار 18 نحو 405.75 دراهم. وفي المقابل، انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.87 دراهم، ليعود دون مستوى 8 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 244.71 درهماً.

أسعار الذهب:

عيار 24: 533.00 درهماً

عيار 22: 493.75 درهماً

عيار 21: 473.25 درهماً

عيار 18: 405.75 دراهم

أسعار الفضة:

الغرام: 7.87 دراهم

الأونصة: 244.71 درهماً

الكيلوغرام: 7867.60 درهماً