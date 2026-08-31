فروع بنك مصر في الإمارات تزاول أعمالها بصورة طبيعية

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما، بشأن مواصلة فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة مزاولة أعمالها كافة بصورة طبيعية.

جاء ذلك في إطار متابعة المقترح، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص، يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات.

وأوضح المصرفان، في بيان مشترك، أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.